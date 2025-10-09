自民党の高市総裁はきょう、菅元総理と岸田前総理の事務所を相次いで訪問し、会談しました。高市総裁はきょう夕方、国会内の菅元総理の事務所を訪れ、およそ20分間、会談しました。鈴木幹事長が同席しました。自民・公明の両党は連立に向けた協議が難航していて、公明党やその支持団体にパイプを持つ菅氏に打開に向けた協力を要請した可能性があります。その後、岸田前総理ともおよそ20分間、面会しました。高市氏は、今月20日以降