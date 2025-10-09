『牙狼〈GARO〉』という作品名を聞いたことはあるだろうか。牙狼とは、人間を喰う邪悪な魔獣“ホラー”を斬るべく戦う、黄金色の狼を模したヒーローの名だ。2005年に誕生したこの作品が20周年を迎える今年10月、完全新作の劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』が公開される。 参考：雨宮慶太監督、北田祥一郎らが作品への想いを語る『牙狼＜GARO＞』20年周年記念イベント 最初の連続テレビドラマ『牙狼〈GARO〉