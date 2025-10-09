10月第1週の動員ランキングは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が週末3日間で57万7000人、興収8億9700万円をあげて3週連続1位。この成績は前週との興収比で112％。公開3週目にして前週超えというロングヒット作品お約束のコースに入っていて、観客層が原作やテレビアニメの頃からのファン以外にも広がっていることがわかる。公開から17日間の動員は288万500人、興収は43億7200万円。まだまだ数字を積み上げていきそ