岐阜県職員の給与、4年連続で引き上げを勧告です。岐阜県人事委員会は10月9日、江崎知事に職員の月給を平均で2.91％、ボーナスは年間0.05カ月分引き上げるよう勧告しました。月給とボーナス両方の引き上げ勧告は4年連続で、勧告通りになると平均の年間給与はおよそ20万5000円アップの637万1000円となります。県の人件費は年間で63億9000万円増える見込みですが、江崎知事は勧告に応じる考えです。