きょうの山形県内は最高気温が２０度前後とこの時期らしい気温となりました。上山市の市民農園ではおよそ３万本のコスモスが見頃を迎えています。 【写真を見る】絶景をバックに写真！ 市民農園で3万本のコスモスが見頃春には菜の花、夏にはひまわりも！（山形・上山市） 大内希美アナウンサー「空気が澄んでいて虫たちの声も聞こえます。そして、見渡す限りコスモスの花。色鮮やかでとても綺麗」 上山市にある市民農