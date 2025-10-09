勤務していた会社の口座から現金、約835万円を横領したとして、鹿児島市の男(58)が業務上横領の疑いで逮捕されました。警察は、男がほかにも数千万円以上の横領をしたとみて調べています。逮捕されたのは、鹿児島市高麗町に住む建築機材を扱う会社の元従業員、坂元格容疑者(58)です。警察によりますと、坂元容疑者は経理を担当していた2021年3月上旬、会社の普通預金口座から取り引き先への支払いを装い、4回にわたって現金