大塚美咲アナウンサー「山形のソウルフードといえば、やっぱりラーメン。多くの県民が愛してやまないラーメンですが、みなさんはどのくらいの頻度で食べていますか？」 【写真を見る】週3ラーメンで死亡リスク増！？ラーメン王国山形で明かされた衝撃の研究結果…おいしくラーメンを食べ、健康に気をつけるポイントを医学・レシピの専門家に聞く【特集】 街の人は「週2、3くらいで食