《眉毛全剃りしたいんだってば！！》10月7日、人気アイドルグループ「SixTONES」のメンバー・京本大我が、自身のXを更新。唐突な“全剃り願望”を告白し、ファンが悲鳴をあげている。最近はイメチェン欲が高まっているようで、今年5月にも、眉毛全剃り願望をツイートしていた京本。7月末に発売された雑誌『Stage fan vol.49』では、こうつづっている。「マネージャーへ、眉毛を全剃りしたいです（笑） 人生で1回は剃ってみたい