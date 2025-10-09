ViXionは10月4〜13日の期間、10月10日の「目の愛護デー」にあわせて、同社のオートフォーカスアイウェア「ViXion01S」と「ViXion01」を20％オフで販売する特別セールを、公式オンラインショップ、「ビックカメラ」および同社の公式オンラインショップ、Amazon.co.jpなどで開催している。●さまざまなシーンでクリアな視界にViXionが販売しているオートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズは、距離に応じて自動でピントを調