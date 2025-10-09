11月8日（土）、9日（日）に開催されるLUNA SEA主催フェス＜LUNATIC FEST. 2025＞開催を記念して、10月29日（水）〜11月9日（日）の期間限定で、SHIBUYA TSUTAYAにて「LUNATIC FEST. CAFE」がオープンする。カフェ内では、LUNA SEAやその楽曲をイメージして制作されたフード＆スイーツやドリンクを楽しめる他、今年2月に行われた東京ドーム公演で各メンバーが着用した衣装の展示や、東京ドームおよび過去の＜LUNATIC FEST.＞のライ