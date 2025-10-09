布袋寅泰が2026年、アーティスト活動45周年を迎える。その幕開けを飾るスペシャルライブ＜HOTEI 45th CELEBRATION GIGS＞が1月31日および2月1日の2日間、京王アリーナTOKYO(※武蔵野の森総合スポーツプラザ)にて開催されることが決定した。45周年のテーマは“Celebration”だ。これは単なる記念ではなく、布袋とともに歩んできたオーディエンス、支えてきた仲間、そして関わってきたすべての人々への感謝と祝福を込めた“音楽と歓