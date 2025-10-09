日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限73(73) TOPIX先物 12月限89(89) 日経225ミニ 10月限 255( 255) 12月限 810( 810) ◯SMBC日興証券 限月