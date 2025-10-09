日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限7424(2955) TOPIX先物 12月限5398(3109) 日経225ミニ 10月限 19085( 395) 12月限5752(5698) ◯大和証券 限月取