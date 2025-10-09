日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 26184( 22550) 3月限 148( 148) TOPIX先物 12月限 27948( 27326) 日経225ミニ 10月限 26989( 12729) 11月限4414(141