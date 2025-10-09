日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万7625円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 91(91) ビーオブエー証券88(88) 三菱UFJeスマート 4( 4) BNPパリバ証券