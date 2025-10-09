岐阜県の人事委員会はきょう、県職員の給与について4年連続で引き上げるよう知事に勧告しました。 【写真を見る】県職員の給与 4年連続で引き上げ勧告 月給2.91% ボーナス0.05か月分 実現すれば平均年収約637万円に 岐阜 岐阜県人事委員会はきょう、民間企業の給与との格差を解消するため、県職員の月給を2.91%、平均で1万988円、ボーナスも0.05か月分、それぞれ引き上げることなどを江崎禎英知事に勧告しました。