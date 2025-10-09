日本取引所が公表したオプション手口情報によると、9日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9625円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 185( 185) SBI証券 51(21) 楽天証券20(20) 三菱UFJeスマート