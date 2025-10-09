◇米女子ゴルフビュイックLPGA第1日（2025年10月9日中国・上海旗忠GC＝パー72）第1ラウンドが行われ、新人賞ランク1位の山下美夢有（24＝花王）が6バーディー、1ボギーの67で回り、首位と3打差の10位と好発進した。ホールアウト後、WOWOWのインタビューに応じた山下は「ショットが比較的安定していたけど、なかなかパッティングが決まってくれなかった。後半に入ってミドルパットが入ってくれたので良かった」と振り返っ