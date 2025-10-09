ホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、“抹茶かけ放題”のスイーツビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ2025 〜秋彩の栗と抹茶〜」が開催中です。宇治の老舗「山政小山園」の抹茶を使用した抹茶スイーツをはじめ、フランス・イタリア・日本の3か国のモンブランの食べ比べ、さらに旬を迎えるぶどうを使用したデザートまで、抹茶とともに、秋を五感で堪能するスイーツビュッフェ。詳しく見ていきま