全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・広尾のカフェバー『COYORI（コヨリ）』です。地域のおいしさをサステナブルに楽しむ注目店ローカル＆サステナブルをテーマに地域の食材のおいしさと価値を発信する場。カフェ、バー、ショップの3つの顔を持ち、各地の魅力的な食品や約70種の国産クラフトジンなど日本中の美味を気軽な雰囲気で楽しめる。看板はオリジナルのクラフトジ