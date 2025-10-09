万博会場＝9月、大阪市此花区の夢洲毎日放送（MBS）は9日、大阪・関西万博で撮影に使ったドローンの行政手続きに不備があったとして、航空法違反容疑で書類送検された同社と社員ら撮影スタッフ3人について、いずれも不起訴処分になったと発表した。同社によると処分は7日付。開幕日である4月13日の音楽イベントを撮影するドローン飛行に当たり、事前に必要な「飛行計画の通報」をしていなかった。9月26日に府警が書類送検した