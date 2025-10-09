2025年10月9日、折りたたみスマートフォンの「Pixel 10 Pro Fold」が発売されました。広げると8インチの画面になる横開き型スマートフォンで、他の「Pixel 10」シリーズと同様に「Tensor G5」プロセッサを搭載しているのが特徴です。早速手に入れたのでまずは外観をチェックしてみました。Google Pixel 10 Pro Fold - 異次元をきりひらこうhttps://store.google.com/jp/product/pixel_10_pro_fold?hl=ja◆開封これがPixel 10 Pro F