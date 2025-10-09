経営するクリニックで医療ミスを犯し、50代の女性患者を死亡させたとして医師が罪に問われている裁判で、死亡した女性の長女がその無念を訴えました。 【写真を見る】業務上過失致死罪に問われる下田被告クリニックのHPなど 死亡した女性の長女(30代)「急変した後の対応がきちんとなされていたら、母は一命をとりとめていたと思うと悔しくてたまりません」 当時56歳だった女性は2020年5月、腰痛の治療に訪れた熊本市南区城南