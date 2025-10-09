アイドルグループ・TEAM SHACHIの坂本遥奈が9月25日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。関東ラストワンマンライブを振り返った。坂本遥奈=17LIVE提供○「エンターテイナーすぎる」TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW〜アイドルロード〜：君のココロの伝説になりたい!」を開催。ライブには、MCU(KICK THE CAN CRE