AIの開発企業「オルツ」が粉飾決算をしたとして、東京地検特捜部は元社長ら4人を逮捕しました。金融商品取引法違反の疑いで特捜部に逮捕されたのは、東京・港区のAI開発の企業「オルツ」の元社長・米倉千貴容疑者と前社長の日置友輔容疑者ら4人です。特捜部によりますと4人は2022年から2024年にかけての売り上げをおよそ111億円水増しし、ウソの有価証券報告書を提出した疑いなどがもたれています。関係者によりますと、米倉容疑者