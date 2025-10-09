ドジャース・山本由伸投手（２７）が８日（日本時間９日）、本拠地ロサンゼルスで行われたフィリーズとの地区シリーズ第３戦に先発し、５回途中６安打３失点で今ポストシーズン初黒星を喫した。試合が暗転したのは１点リードの３回だった。今季５６発でナ・リーグ本塁打王に輝いたカイル・シュワバー外野手（３２）に、右翼席後方にある屋根の上を直撃する特大アーチを被弾。同点に追いつかれた後も味方守備の乱れなどで計３点