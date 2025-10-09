能登半島地震で多くの旅館やホテルが被災した石川県七尾市の和倉温泉では、少しずつ営業を再開する旅館が増えてきています。温泉街の復興の現状を取材しました。 寄田 大地 記者：「能登有数の観光地、和倉温泉です。地震の爪痕はまだ到る所に見受けられますが、少しずつ復興の足跡が聞こえ始めています」「お久しぶりです」石川県七尾市の和倉温泉の旅館「はまづる」。 大規模な修繕を施し、2か月前に営業を再開しました。