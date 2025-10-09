¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®Ìî¿¿µÝ¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê13Ëç¡Ë2002Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¡Ö¥¢¥³¥à¡×¤ÎCM¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¾®Ìî¡£SNS¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë17»þ¡Ábs¥Õ¥¸¡Ø¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤ë¡Ä¿¹ÅÄ·òºî¤Î¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¤Ê