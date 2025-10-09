短めが似合わないと感じている人におすすめしたいのが、ボブより少し長めのロブスタイル。軽やかさと落ち着きを両立させやすい長さなので、大人世代にも取り入れやすいのが魅力です。ここでは人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感漂うロブスタイルを厳選してご紹介します。 くびれレイヤーで動きを添えるグレージュロブ レイヤーを重ねてふんわりとした筋感を出しつつ、ベースは外ハ