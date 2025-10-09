弁護士の紀藤正樹氏が９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。自民党の高市早苗総裁が今月17～19日に行われる靖国神社の秋季例大祭への参拝を見送りで調整しているとの報道を踏まえ、安倍晋三元首相が約８年間に渡った長期政権時に示した政治的姿勢を重ねた。 【写真】貫禄十分！自民党総裁の椅子に笑顔で座る高市早苗総裁 紀藤氏は「安倍首相も同じだった/国益のためのこの判断は正しい」と８日付のＸ投稿を元に