倉敷市議会が岡山県に意見書提出岡山・北区 岡山県が管理する倉敷市の水門から海水が川に流れ込んだ問題です。農作物に被害が出た農家への補償や、老朽化している水門への対応などを倉敷市議会が9日、岡山県に要望しました。 倉敷市玉島阿賀崎にある昭和水門は倉敷市、浅口市、里庄町を流域とする里見川の河口に1975年、設置されました。 2025年7月、周辺の農家で農作物が枯れているのが見つかり、岡山県の調査で水