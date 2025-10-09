岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市の新アリーナ計画について、岡山市の大森市長は、できるだけ早く事業化を判断したいとしています。一方で、まちづくりの専門家は、先日の市長選で計画の白紙撤回を主張していた対立候補3人の合計得票数が過半数を上回ったことを踏まえ、改めて「市民の合意が必要」と指摘しています。 （岡山市／大森雅夫 市長）「ゴーサインを出すなら早めにやっていかな