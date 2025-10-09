ベイクルーズが展開する「ÉDIFICE（エディフィス）」と「IÉNA（イエナ）」から、adidas originals（アディダス オリジナルス）との別注スニーカーが登場。アディダスの名作ランニングシューズ『SL 72』が、都会的なファッションにもマッチするデザインになってお目見えしますよ。10月10日（金）より、ÉDIFICE各店・IÉNA各店・オンラインストア「BAYCREW'S STORE」にて販売開始。レトロ×モダンな一足に沼っち