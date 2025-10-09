元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が9日、自身のインスタグラムを更新。K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）・タレントの川口葵(26)夫妻の結婚披露宴に参列したことを報告した。魔裟斗は「結婚おめでとう」とつづり、武尊・川口夫妻との写真を投稿した。夫妻は今年7月に双方のSNSで結婚を発表。武尊は「格闘枝という一人で戦うスポーツを小さい頃からやってきましたが自分の為だけじゃなく誰かの為に戦う強さと