ビュイックLPGA第1ラウンド、1番に臨む山下美夢有＝9日、上海（ゲッティ＝共同）米女子ゴルフのビュイックLPGA第1日は9日、中国・上海の旗忠花園GC（パー72）で行われ、日本勢は山下美夢有が67で回り、首位と3打差の10位につけた。69の竹田麗央が17位、70の勝みなみが27位、71の馬場咲希は45位となった。畑岡奈紗と吉田優利はともに73で66位と出遅れた。64のアルピチャヤ・ユボン（タイ）が単独トップ。1打差でミンジ・リー（