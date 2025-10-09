大谷翔平選手がエンゼルス時代の元同僚ブランドン・マーシュ選手との再会に笑顔を見せました。ドジャースがワイルドカードシリーズを勝ち抜き、フィリーズとの地区シリーズを戦います。ポストシーズンでは1戦1戦が負けられない試合が続き、選手もチームも観客も緊迫した雰囲気が漂います。そんな中でも戦いを忘れる瞬間が。試合前にグラウンドで大谷選手は元同僚のマーシュ選手と挨拶。2人は満面の笑みをみせ握手を交わしました。