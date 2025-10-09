人質は４８人中２０人が生存か【エルサレム＝金子靖志、ワシントン＝池田慶太】イスラエルとイスラム主義組織ハマスは９日、エジプトでの協議で、米国提案のパレスチナ自治区ガザの和平計画の「第１段階」となる戦闘停止と人質解放に合意した。１３日にも人質の解放が始まる見通しだ。ただ、ハマスの武装解除やガザ統治などを巡る難題が残されており、２年に及ぶ戦闘の恒久的な和平に結びつくかは依然として不透明だ。トランプ