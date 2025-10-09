アメリカのトランプ大統領が8日（日本時間9日午前）、イスラエルとイスラム組織ハマスによるパレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた和平案の「第1段階」に合意したと発表した。10日はノーベル平和賞に受賞者が発表されるが、トランプ大統領はこれまでに「自身が選ばれなければアメリカへの侮辱」といった発言をしている。「第1段階」合意発表の“タイミング”宮司愛海キャスター：トランプ大統領が発表した和平案の第1段階の内