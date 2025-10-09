「ペルー ティピカ 100％」タリーズコーヒージャパンは、「ペルー ティピカ 100％」を10月15日からコーヒーマスター在籍店舗で数量限定発売する。同プロジェクトは、“高品質な品種を未来に継承し、美味しいコーヒーを次世代へ届けたい”という想いのもと、2019年から、ペルー センフロカフェ農協と共同で推進している取り組み。接ぎ木技術を活用し、耐病性や生産性の高い品種の根に、希少で高品質なティピカ種やゲイシャ種を接ぎ