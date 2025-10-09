さて、一足早い年末年始の話題、すでに、インターネットなどではおせち商戦が始まっています。物価高騰による節約志向が高まる中、秋田市の百貨店では価格を抑えながら満足できるボリューム重視のおせちを多く取り揃えています。西武秋田店では今年、昨シーズンの3倍余り、110品のおせちを取り揃えました。西武・そごうのアンケート調査ではおせちの予算について2万円以下と答えた人が半数を占めていると