10月に入り、朝晩肌寒く感じることも多くなってきましたが、今後流行が予想される新型コロナウイルスなどの一部の感染症は、最新の調査でも、高い水準で推移しています。これからさらに気温が下がって換気がしにくくなり、空気の乾燥も進むことから、県は今から基本的な対策を続けておくよう呼びかけています。先月29日から今月5日までの1週間で確認された新型コロナの感染者は、県が定点とする25の医療機関で127人でした。前の週