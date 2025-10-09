県内ではクマの大量出没が続いています。県のツキノワグマ等情報マップシステム、クマダスによりますと9日だけで、これまでに100件近くの目撃情報が寄せられています。仙北市ではクリ園で作業中の女性がクマに襲われけがをしました。4日連続のクマによる人身被害です。こちらは、さきほど午後4時半ごろに秋田市太平八田和岱で撮影したクマの映像です。落ちたクリから実を探して食べ続ける1頭のクマ。体長は約1メートルです。