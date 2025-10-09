大正時代からの歴史をもつ軽井沢高原教会は、11月30日〜12月25日に、クリスマスイベント「軽井沢高原教会 星降る森のクリスマス」を開催する。同イベントでは、夜空の星と教会の森に広がる無数のランタンキャンドルが幻想的な空間を演出。今年のテーマは「願う」とし、星に願いを込める「Wishing tree」が新たに登場するほか、大切な人へのメッセージを綴る「Message of wishes」、幸せを願う歌を届ける「Harmony of wishes」とい