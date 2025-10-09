アマン京都は、「丹波栗のモンブラン」を10月1日から12月31日まで提供している。ペストリーシェフが監修し、絞りたての丹波栗クリームで包む6層仕立てとした。内側に丹波の黒豆ブリュレ、生クリーム、抹茶ガナッシュ、栗ムースを重ね、土台はヘーゼルナッツのフィナンシェを配した。仕上げには黒ごまのチュイルを添え、丹波栗のアイスクリームを合わせる。ドリンクにオリジナルコーヒー、紅茶またはハーブティーが付くほか、丹波栗