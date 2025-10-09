¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Ç¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿³ÑÅÄ(C)Getty ImagesËÜ¿Í¤â¡Ö¼º¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤â¼º¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Î¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄËº¨¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè18Àï¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP·è¾¡¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢12°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ15ÈÖ¼ê¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿Á°Æü¤Î¸ø¼°Í½Áª¤Î·ë²Ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£GP¤òÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬·ãÅÜ¤·¤¿³ÑÅÄ¤ÎÁö¤ê·è