共働き家庭にとって、子供の発熱時に誰が看病をするかは悩ましい問題だ。スウェーデンに住むデータサイエンティストの佐藤吉宗さんは「スウェーデンには日本のような病児保育はない。親のどちらかが自宅で子どもの面倒を見るのが一般的だ。それを可能にする制度がある」という――。※本稿は、佐藤吉宗『子育ても仕事もうまくいく 無理しすぎないスウェーデン人』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／※写真