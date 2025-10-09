自民党・高市早苗新総裁の「ワーク・ライフ・バランス（WLB）捨てる」発言が注目を集めている。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「大手マスコミがこの発言をこぞって取り上げ、炎上状態になった。悪意を持って解釈されたとしか思えない。これまで官僚の働き方改革に真剣に取り組んできた高市氏の実績を無視するべきではない」という――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中」の一部を再編集したものです