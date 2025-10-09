東京電力福島第1原発事故後、一部地域で出荷制限が続いている露地栽培の原木シイタケについて、福島県が線量低減対策の費用対効果や収穫量への影響を調べる新たな実証事業を今冬から始めることが9日、県や関係者への取材で分かった。