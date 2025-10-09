ウクライナ出身で初めて大相撲の三役力士になった小結安青錦が９日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見し、「三役に上がったので、次に目指すのは大関。力士になったからには横綱を目指したい」と語った。ロシアの侵略が続く母国への質問には多くを語らなかったが、「できれば友達と会いたいし、普通に自分の街で散歩したい」と祖国への思いも口にした。引退後に年寄名跡を襲名し親方として日本相撲協会に残るには日本