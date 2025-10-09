イスラエルとハマスがガザ停戦の第１段階で合意したとの発表があった後、人質の写真が貼られた横断幕のそばで人々が抱き合う様子＝９日、テルアビブ/Ronen Zvulun/Reuters（ＣＮＮ）イスラム組織ハマスや協力関係にある勢力は依然、パレスチナ自治区ガザ地区に４８人の人質を拘束している。イスラエル政府は、うち少なくとも２０人が生存、２６人が死亡しているとの見方を示す。残る人質のうち、１人を除く全員が２０２３年１０月